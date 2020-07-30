٣٠‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ١٠:٣٠ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83891179
٠ Persons

سمات

مسؤول في الملاحة البحرية الايرانية يعلن عن ازالة البقعة النفطية في الخليج الفارسي

مسؤول في الملاحة البحرية الايرانية يعلن عن ازالة البقعة النفطية في الخليج الفارسي

طهران / 30 تموز / يوليو /ارنا- اعلن مدير عام شؤون الامان والحماية بمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية عن ازالة البقعة النطية في الخليج الفارسي بصورة كاملة.

وقال نادر بسندة في تصريح له اليوم الخميس، انه وفي ظل جهود الدائرة العامة للموانئ والملاحة البحرية في محافظة بوشهر ومشاركة منظمة الحفاظ على البيئة ومؤسسات عسكرية ومدنية وعدد من السفن الحاملة لمعدات مواجهة التلوثات النفطية والجاذبة للمواد النفطية وكذلك عمليات المسح الجوي المتعددة في المنطقة، فقد تمت بعد عمليات بدات صباح اليوم الخميس واستمرت 7 ساعات السيطرة على البقعة النفطية وجمعها ومن ثم ازالتها تماما.  

ووجه بسندة الشكر والتقدير لجميع المؤسسات والافراد الذين بذلوا جهودا مضنية في درجات حرارة الجو العالية لازالة البقعة النفطية في الخليج الفارسي.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
5 + 11 =