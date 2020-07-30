٣١‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٣:١٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83891248
٠ Persons

سمات

رئيس الاركان الايرانية يهنئ نظراءه في الدول الاسلامية بعيد الاضحى المبارك

رئيس الاركان الايرانية يهنئ نظراءه في الدول الاسلامية بعيد الاضحى المبارك

طهران / 31 تموز / يوليو /ارنا- بعث رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء محمد باقري، برقيات منفصلة الى رؤساء اركان القوات المسلحة في الدول الاسلامية، هنأهم فيها بحلول عيد الاضحى المبارك.

وقدم اللواء باقري في هذه البرقيات خالص التهنئة لنظرائه في الدول الاسلامية لمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك واضاف: لا شك ان الحج ومناسكه الالهية، التي هي تجسيد للوحدة والمودة والتلاحم والانسجام بين الامة الاسلامية في أداء فريضة فريدة، تعد فرصة سانحة لإدراك المعارف القرآنية والتعاليم النبوية والتعرف على قضايا ومصائب العالم الاسلامي خاصة في الظروف الراهنة حيث يتعرض المجتمع البشري للإصابة بمرض كورونا المستجد "كوفيد-19" وينبه كل الدول والحكومات لضرورة التعاون واعتماد الاجراءات البناءة والمؤثرة لمواجهته.

وجدد رئيس الاركان الايرانية التهنئة بعيد الاضحى لنظرائه في القوات المسلحة بالدول الاسلامية، متمنيا لهم ولحكومات وشعوب دولهم والقوات المسلحة فيها النجاح والسعادة والازدهار.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
4 + 2 =