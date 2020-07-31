قائد الثورة الاسلامية یهنیء مسلمي العالم بمناسبة عيد الاضحى المبارك

وجاء في تغريدة على صفحة قائد الثورة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ان عيد الأضحى يخبّئ في طيّاته تكريماً إلهيّاً كبيراً لأحد الرّسل الإلهيّين المجتبين، إبراهيم (عليه السلام)، والذي ضحّى في ذلك اليوم. هذا الإيثار، نموذج للمؤمنين الذين يرغبون في طيّ مسار الحقيقة والارتقاء والعروج نحو المنازل السامية.

واضاف سماحته نحن نرى الشعوب المسلمة جميعاً إخوة لنا، ونعامل غير المسلمين الذين لم يدخلوا في جبهة الأعداء بإحسان وعدالة. إننا نرى حزن المجتمعات المسلمة ومعاناتها على أنها معاناتنا ونسعى إلى معالجتها.

واكد قائد الثورة الاسلامية ان المصلحة الإلزامية للأمة الإسلامية اليوم كما في السابق، بل أكثر، هي في الوحدة الإسلامية التي تخلق يداً واحدة في مواجهة التهديدات والعداوات، وتصرخ عالياً في وجه الشيطان المتجسد بأمريكا المعتدية والغدّارة، وكلبها المسعور الكيان الصهيوني، وتقف الأمّة شاخصة صدرها بشجاعة أمام الغطرسة.

ويوجه قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي اليوم خطابا مباشرا بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وتبث كلمة سماحة القائد في الساعة الحادية عشرة والنصف بتوقيت طهران (السابعة صباحا بتوقيت غرينتش ).

انتهى** 1453