طارمي ثامن أكبر لاعب في الدوري البرتغالي

وتمكن اللاعب لمنتخبنا الوطني لكرة القدم ان يحتل المكانة الثامنة بين أكبر 10 لاعبين في الدوري البرتغالي برصيد 110 نقاط.

وحل اللاعب الدولي الايراني والمحترف في صفوف ريو آفي البرتغالي مهدي طارمي ثانيا في قائمة هدافي الدوري البرتغالي الممتاز بتسجيله 18 هدفا.

وتساوى طارمي في عدد الاهداف التي سجلها في الدوري البرتغالي الممتاز للموسم 2019-2020 الذي انتهى السبت الماضي مع لاعبي بنفيكا كارلوس فينيسيوس وبيزي، الا ان اتحاد كرة القدم البرتغالي منح الحذاء الذهبي لفينيسيوس وحل طارمي في المركز الثاني وبيزي في المركز الثالث، حسب اجمالي عدد الدقائق التي لعبوا فيه، حيث كانت اقل بالنسبة لفينيسيوس.

انتهى** 1453