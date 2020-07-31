تسجيل 197 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الجمعة، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2674 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 304 الفا و 204 حالة لغاية الان بينهم 4021 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 263 الفا و519شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 197 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 16 الفا و 766شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و456 الفا و909 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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