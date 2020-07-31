افتتاح أول متجر لبيع البضائع الإيرانية في فنزويلا

واعلنت وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة بانها يتم في متجر "مغاسيس" بمساحة 20 ألف متر مربع ،عرض أكثر من 2500 قطعة من البضائع الإيرانية شملت: المواد الغذائية والملابس والمواد السلولزية والمواد البلاستيكية والمواد المستهلكة و أنواع المكسرات والوجبات الخفيفة والجرارات .

تزامنا مع افتتاح وبدء اعمال متجر "مغاسيس" تم استلام طلبات مختلفة من التجار الفنزويليين لتوريد البضائع الإيرانية مثل مواد البناء والمعدات الزراعية والتعدين والدواء والادوات الطبيةو السيارات الرخيصة وقطع الغيار ذات الصلة وجرارة وبطاريات السيارات والتي دعت مؤسسة اتكا على أساسها جميع المنتجين والمصدرين الإيرانيين لبيع السلع لها .

ووصف السفير الايراني لدى فنزويلا الذي حضر المراسم برفقة المدير العام لمؤسسة إتكا وصف العلاقات بين البلدين بانها جيدة مشيرا الى السياسات العدائية الامريكية ضد الشعبين واعتبر افتتاح المتجر خطوة لمواجهة سياسة الإرهاب الاقتصادي الأميريكية ودعم الشعب الفنزويلي خلال فترة تشديد العقوبات.

بدوره اشاد مساعد وزير الخارجية الفنزويلي بدعم الجمهورية الإسلامية الايرانية للحكومة والشعب الفنزويليين ووصف افتتاح المتجر الإيراني على أنه مؤشر على فشل سياسات العقوبات الأمريكية.

انتهى** 1453