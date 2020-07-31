الجولة الثانية من المحادثات بين ايران واوكرانيا حول حادثة الطائرة ستعقد في اكتوبر القادم

وافادت السفارة الايرانية في كييف في تقرير بانتهاء الجولة الاولى من المحادثات التي انطلقت يوم امس الخميس في كييف بين الوفد الايراني برئاسة مساعد الخارجية للشؤون القانونية والدولية محسن بهاروند والجانب الاوكراني.

وجرى البحث خلال اجتماع الوفد الايراني مع يوغني ينين مساعد الخارجية ووفد الخبراء الاوكراني البحث حول مختلف الابعاد الفنية والقانونية للحادثة وتم الاتفاق على مواصلة التعاون بين البلدين.

ومن اهم نتائج الاجتماع تعيين فرق الخبراء والاتفاق على انعقاد الجولة الثانية من المحادثات في اكتوبر القادم.

وفي ختام المحادثات بين الجانبين عقد مساعدا وزيري خارجية البلدين اجتماعا عبر الاجواء الافتراضية مع مندوبي كندا والسويد وهما من الدول المعنية بالحادث نظرا لان عدد من الضحايا يحملون جنسية هذين البلدين.

وخلال لقاء الوفد الايراني مع وزير الخارجية الاوكراني اكد الجانبان على اهمية حفاظ وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين، وشددا على ضرورة حل وتسوية قضية حادث الطائرة على وجه السرعة.

وتمت قبل عدة ايام قراءة بيانات الصندوقين الاسودين للطائرة المنكوبة في مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني فی فرنسا (BEA).

يذكر ان طائرة اوكرانية كانت قد اُسقِطت عن طريق الخطا من قبل الدفاع الجوي الايراني صباح يوم 3 كانون الثاني /يناير بعد اقلاعها بدقائق مطار "الامام الخميني (رض)" جنوب العاصمة طهران حينما كانت في رحلة لها من طهران الى كييف ما ادى الى مصرع جميع الركاب البالغ عددهم 167 وغاليتهم ايرانيين اضافة الى افراد الطاقم التسعة الاوكرانيين.

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