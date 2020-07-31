روحاني يؤكد عزم ايران على تطوير العلاقات الشاملة مع تركيا

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان اليوم الجمعة، هنأ الرئيس روحاني الحكومة والشعب التركي لمناسبة عيد الاضحى المبارك، معربا عن امله بمواصلة التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات بينهما للسيطرة على مرض كورونا.

واشار رئيس الجمهورية الاسلامية الى بعض القضايا والمشاكل في المنطقة، آملا باستتباب الامن والاستقرار في انحاء المنطقة عبر بذل الجهود والتعاون من قبل جميع دولها.

واشار الرئيس روحاني الى الحظر الاميركي الظالم ضد الشعب الايراني واضاف،انه ينبغي في هذه الظروف المزيد من تطوير العلاقات والتعاون بين الدول الصديقة والجارة مثل ايران وتركيا.

من جانبه هنأ الرئيس التركي في هذا الاتصال الهاتفي لمناسبة عيد الاضحى المبارك، معربا عن امله بان يكون هذا العيد مصدر الخير والبركة لشعبي البلدين ولجميع المسلمين في العالم.

واشاد اردوغان بالجهود الناجحة المبذولة من قبل الحكومة والشعب الايراني في مواجهة مرض كورونا، مؤكدا ضرورة تطوير التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال.

واشار الرئيس التركي الى ضرورة تطوير العلاقات والتعاون التجاري والاقتصادي بين ايران وتركيا والاسراع في انجاز التبادل التجاري مع التزام البروتوكولات الصحية، معربا عن امله بعقد اجتماع المجلس الاعلى للتعاون الاستراتيجي بين البلدين في القريب العاجل.

انتهى ** 2342