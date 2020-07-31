رئيس الجمهورية: السبل المختلفة لتوفير العملة الصعبة لاستيراد السلع الأساسية مؤثرة في اجهاض الحظر

وافاد الموقع الاعلامي لرئاسية الجمهورية ان الرئيس روحاني استمع خلال حديث مع محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي مساء الجمعة الى ايضاحاته حول تفاصيل عملية توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والضرورية وقال إن توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والمواد الخام، بالتنسيق مع المصدرين والمستوردين وسائر الاجهزة، لعب دورا مؤثرا في اجهاض الحظر الاميركي اللامشروع، ولابد من متابعة ومواصلة هذا النهج .

كما إطلع الرئيس روحاني على أحدث إجراءات البنك المركزي للسيطرة على السيولة النقدية، وطلب من محافظ البنك المركزي تزويد الحكومة بالمقترحات اللازمة للتمويل غير التضخمي لمشاريع البناء والبنية التحتية والخدمات من السيولة الحالية للبلاد.

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