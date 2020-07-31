استشهاد واصابة 5 من حرس الحدود الايراني في حادث انقلاب عربة عسكرية شمال غرب البلاد

وقال العميد يحيى حسين خاني في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" مساء الجمعة، ان عربة عسكرية انقلبت حينما كانت تؤدي مهامها في اطار السيطرة والمراقبة للشريط الحدودي في منطقة آلواتان التابعة لمدينة سردشت بمحافظة اذربيجان الغربية.

واضاف، ان احد الجنود استشهد في الحال خلال الحادث واستشهد اخر في المستشفى نظرا للجراح العميقة التي اصيب بها فيما الحالة الصحية للثلاثة الاخرين الذين كانوا يستقلون العربة آيلة الى التحسن.

يذكر ان لمحافظة اذربيجان الغربية حدودا مشتركة مع الدول الجارة بطول 900 كم من ضمنها 100 كم لمدينة سردشت مع العراق.

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