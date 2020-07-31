٠١‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١:٢٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83891787
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استشهاد واصابة 5 من حرس الحدود الايراني في حادث انقلاب عربة عسكرية شمال غرب البلاد

استشهاد واصابة 5 من حرس الحدود الايراني في حادث انقلاب عربة عسكرية شمال غرب البلاد

ارومية / 1 اب /اغسطس / ارنا- اعلن قائد قوات حرس الحدود في محافظة اذربيجان الغربية شمال غرب ايران عن استشهاد 2 واصابة 3 من حرس الحدود اثر انقلاب عربتهم العسكرية في الشريط الحدود لمدينة سردشت.

وقال العميد يحيى حسين خاني في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" مساء الجمعة، ان عربة عسكرية انقلبت حينما كانت تؤدي مهامها في اطار السيطرة والمراقبة للشريط الحدودي في منطقة آلواتان التابعة لمدينة سردشت بمحافظة اذربيجان الغربية.

واضاف، ان احد الجنود استشهد في الحال خلال الحادث واستشهد اخر في المستشفى نظرا للجراح العميقة التي اصيب بها فيما الحالة الصحية للثلاثة الاخرين الذين كانوا يستقلون العربة آيلة الى التحسن.

يذكر ان لمحافظة اذربيجان الغربية حدودا مشتركة مع الدول الجارة بطول 900 كم من ضمنها 100 كم لمدينة سردشت مع العراق.

انتهى ** 2342

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