الحوثي: تصريحات ترامب تؤكد أن مسمى الإرهاب أداة أمريكية

وأوضح الحوثي في تعليق على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المتظاهرين الأمريكيين في ولاية بورتلاند، أن تصريحات ترامب الأخيرة، تؤكد أن مسمى الإرهاب أداة بيد الإدارة الأمريكية ترفعها بوجه كل من يرفض سياساتها وممارساتها الإرهابية.

وأضاف” ها هو ترامب يصف جانباً من الشعب الأمريكي بالإرهابيين في تصريحاته الأخيرة”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض الخميس، نيته إرسال الحرس الوطني إلى مدينة بورتلاند إذا لم يعمل المسؤولون المحليون فيها على ضبط من وصفهم بالإرهابيين في الشارع، ما أثار سخط الكثير من المواطنين وسياسيين أمريكيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

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