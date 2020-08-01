٠١‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١٠:٤٥ ص
رقم الصحفي: 2455
رمز الخبر: 83892058
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الحوثي: تصريحات ترامب تؤكد أن مسمى الإرهاب أداة أمريكية

الحوثي: تصريحات ترامب تؤكد أن مسمى الإرهاب أداة أمريكية

طهران/ 01 اب/اغسطس/ارنا- قال عضو المجلس السياسي اليمني الأعلى محمد علي الحوثي: إن مسمى الإرهاب أداة ترفعها الإدارة الأمريكية في وجه كل من يرفض السياسات والممارسات الإرهابية الأمريكية، حتى لو كان مواطنا أمريكياً.

وأوضح الحوثي في تعليق على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المتظاهرين الأمريكيين في ولاية بورتلاند، أن تصريحات ترامب الأخيرة، تؤكد أن مسمى الإرهاب أداة بيد الإدارة الأمريكية ترفعها بوجه كل من يرفض سياساتها وممارساتها الإرهابية.

وأضاف” ها هو ترامب يصف جانباً من الشعب الأمريكي بالإرهابيين في تصريحاته الأخيرة”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض الخميس، نيته إرسال الحرس الوطني إلى مدينة بورتلاند إذا لم يعمل المسؤولون المحليون فيها على ضبط من وصفهم بالإرهابيين في الشارع، ما أثار سخط الكثير من المواطنين وسياسيين أمريكيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

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