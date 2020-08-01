خراسان الرضویة مدينة الذهب الاحمر في ايران

وتعتبر مدينة مشهد مركز المحافظة من المدن الرائدة في القطاع الزراعي لانتاجها مختلف المحاصيل الزراعية بما فيها الكراوية وكذلك مختلف انواع الفواكه بما فيها الكرز والعنب.

وتبلغ مساحة الاراضي الزراعية في مشهد مليون هكتار ويبلغ حجم انتاج المحاصيل الزراعية والفواكة فيها نحو ثمانية ملايين طن سنويا.

وتحتل مشهد المركز الثاني في انتاج الفستق في ايران والمركز الثالت في انتاج الرمان وتأتي في المركز الرابع في انتاج العنب.

كما ان المدينة تعتبر من أهم مناطق زراعة وتصدير الكرز الحامض في البلاد حيث يتمّ قطف حوالي 28 ألف طن من الكرز الحامض سنويًا من حدائقها وبالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية، يتمّ تصدير الفائض من هذا المحصول إلى بعض دول المنطقة.

واكتسبت ايران خبرة كبيرة في زراعة مختلف المحاصيل بفضل البيئة المناسبة والاراضي الخصبة التی تتمتع بها وعملت علی تطوير وتنويع صادراتها غيرالنفطية من خلال دعم القطاع الزراعي حيث تشكل المحاصيل الزراعية 23 بالمائة من صادرات ايران غير النفطية.

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