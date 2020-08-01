سياسي افغاني:ايران تلعب دورًا مهمًا في اقرار السلام بافغانستان

واضاف كاظمي خلال مقابلة مع وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (إرنا) إن دور إيران في ضمان السلام الحقيقي في المنطقة لا يمكن إنكاره وإن أفغانستان لن تحقق السلام الدائم إذا تجاهلت دور جيرانها وخاصة إيران.

وتابع: ان إيران تعتبر لاعبا اساسيا في التطورات العالمية والإقليمية ، ومن ناحية أخرى ، تلعب الحدود المشتركة بين البلدين والمشتركات الثقافية والدينية ، دورًا مهمًا في عملية السلام بافغانستان، والأهم من ذلك هو ان إيران وقفت دائما الى جانب الشعب ألافغاني وبامكانها القيام بدور بناء في قضية السلام.

واكد رئيس حزب الاقتدار الوطني الافغان إن إيران من خلال نفوذها في أفغانستان ، وعبر اللقاءات التي عقدتها مع الجماعات السياسية خلال العام الماضي ، بامكانها ان تساعد وتشجع اطراف الصراع في افغانستان على تحقيق السلام.

وقال كاظمي :إن دور إيران على مدى العشرين عاما الماضية كان دعم الشعب الأفغاني والتعاون الاقتصادي والسياسي مع كابول، ولم يشكو منها أي من اطراف الازمة في افغانستان، لذلك ستلعب دورا إيجابيا في اقرار السلام فيها.

وشدد على أن الشعب الأفغاني يامل بان تعمل دول العالم والمنطقة والجيران من أجل اقرار السلام في بلادهم وبإخلاص ، مطالبا إيران ، -وهي أكثر أهمية للشعب الأفغاني- أن تدعم الجهود الرامية لاقرار السلام لأن السلام في أفغانستان في مصلحتها.

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