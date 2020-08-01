٠١‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١:٥٥ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83892442
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تنمية التعاون بين ايران والبرازيل

تنمية التعاون بين ايران والبرازيل

طهران/ 1 آب / اغسطس – اكد سفير الجمهورية الاسلامية في البرازيل خلال لقائه رئيس البرلمان البرازيلي على ضرورة تنمية التعاون بين البلدين وخاصة في المجال الاقتصادي لتقليل اضرار كورونا .

وبحث سفير الجمهورية الاسلامية في البرازيل " حسين قريبي " مع رئيس مجلس النواب البرازيلي " رودريغو مايا " سبل التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات.

واكد الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في مقر البرلمان البرازيلي على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات و دور برلماني البلدين في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين ايران والبرازيل .

واشار قريبي خلال اللقاء الى تاريخ العلاقات الودية بین البلدين مشددا على تحقيق مصالح المشتركة خاصة الاقتصادية للحد من اضرار ناجمة عن تفشي فيروس كورونا .

كما ابلغ سفير الجمهورية الاسلامية تحيات رئيس مجلس الشورى الاسلامي " محمدباقر قاليباف" وجدد الدعوة لنظيره البرازيلي لزيارة ايران .

من جانبة اكد رئيس البرلمان البرازيلي على اهمية العلاقات الثنائية مع ايران لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية مرحبا بدعوة  من نظيره الايراني لزيارة ايران .

انتهى**م م**

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