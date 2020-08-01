تنمية التعاون بين ايران والبرازيل

وبحث سفير الجمهورية الاسلامية في البرازيل " حسين قريبي " مع رئيس مجلس النواب البرازيلي " رودريغو مايا " سبل التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات.

واكد الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في مقر البرلمان البرازيلي على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات و دور برلماني البلدين في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين ايران والبرازيل .

واشار قريبي خلال اللقاء الى تاريخ العلاقات الودية بین البلدين مشددا على تحقيق مصالح المشتركة خاصة الاقتصادية للحد من اضرار ناجمة عن تفشي فيروس كورونا .

كما ابلغ سفير الجمهورية الاسلامية تحيات رئيس مجلس الشورى الاسلامي " محمدباقر قاليباف" وجدد الدعوة لنظيره البرازيلي لزيارة ايران .

من جانبة اكد رئيس البرلمان البرازيلي على اهمية العلاقات الثنائية مع ايران لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية مرحبا بدعوة من نظيره الايراني لزيارة ايران .

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