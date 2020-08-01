عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 16 الفا و982 شخصا

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم السبت انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 2548 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 306 الفا و 752 حالة لغاية الان بينهم 4011 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 265 الفا و830 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 216 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 16 الفا و982 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و482 الفا و 830 اشخاص خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.

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