تنمية التعاون بين وكالتي ساحل العاج للانباء وارنا

وخلال ملاقات بین رئيسة وكالة انباء ساحل العاج (AIP) السيدة "بري سانا اومو " مع سفير الجمهورية الاسلامية في ابيجان " كوروش مجيدي " جرى بحث التعاون الاعلامي بين البلدين .
واعلنت السيدة اومو خلال اللقاء رغبة وكالة ساحل العاج للانباء التعاون وتنمية العلاقات مع وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا).
يذكر انه تم خلال زيارة السيدة اومو لطهران عام 2017 التوقيع على مذكرة تفاهم لتعاون مشترك بين وكالة ساحل العاج للانباء ووكالة الجمهورية الاسلامية للانباء.
ویؤكد مسؤولي البلدين دوما خلال لقاءاتهم الثنائية على تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والاعلامية بين ايران وساحل العاج .
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