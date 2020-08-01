تنمية التعاون بين وكالتي ساحل العاج للانباء وارنا

طهران / 29 تموز/ يوليو/ ارنا – في اشارة إلى أن 40 ألف طالب أجنبي يدرسون في الجامعات الإيرانية، قال المدير العام لشؤون الطلبة الأجانب، إنه يجب الحفاظ على إنجازات البلاد في جذب الطلاب الأجانب.