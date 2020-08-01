وزارة الامن تعلن القبض على متزعم خلية "تندر" الارهابية

واوضحت الوزارة في بيان اليوم السبت، ان "المدعو جمشيد شارمهد، متزعم خلية تندر الارهابية الذي كان يدير عمليات مسلحة وتخريبية من امريكا، يقبع حاليا تحت قبضة السواعد القوية للقوات التابعة لوزارة الامن".

علما، ان متزعم خلية تندر المعتقل، متورط في جرائم ارهابية عديدة مثل تخطيط وتنفيذ الانفجار الارهابي الذي طال "حسينية سيد الشهداء" في مدينة شيراز (بمحافظة فارس –جنوب) خلال العام 2008، والذي اسفر عن استشهاد 14 شخصا واصابة 215 من المعزين بذكرى استشهاد الامام الحسين (ع) هناك.

وحسب هذا التقرير ايضا، فقد خططت الخلية الارهابية نفسها خلال السنوات الاخيرة لتنفيذ عمليات ارهابية كبيرة داخل البلاد، بما في ذلك تفجير "سد سيوند" في شيراز، وتفجير معرض طهران للكتاب باستخدام قنابل السيانيد، وتفجير قنبلة في مرقد الامام الخميني (رض).

وفي الختام، اشارت الوزارة انها ستعلن عن تفاصيل عملية القبض على متزعم خلية تندر الارهابية المدعو جمشيد شارمهد، لاحقا.

انتهى ** ح ع