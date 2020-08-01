فيلم رسوم متحركة من ايران تفوز بمهرجان القارات الخمس بفنزويلا

وقال سید وحید سید حسیني في تصريح لمراسل ارنا: ان الدورة الرابعة من مهرجان "القارات الخمس" (FICOCC) الدولي أقيمت في فنزويلا يوم 31 يوليو بمشاركة فنانين من جميع أنحاء العالم.

وتابع : وقد فاز الفيلم الايراني " أنا لست أليس لكن هذه بلاد العجائب" سابقًا بجائزة أفضل رسوم متحركة قصيرة في القسم الرئيسي من الجوائز الفضية (silver awards) لمهرجان كوئين بالم السينمائي الدولي في نسخته الثانية.

وشارك هذا الفيلم سابقا في المهرجانات التالية كلها في عام 2020: مهرجان السينما الدولي الـ23 في تورنتو ، إيطاليا ، مهرجان الرسوم المتحركة الصربي الدولي الـ18، مهرجان الفيلم البرتغالي الدولي الرابع والمهرجان الدولي السادس لافلام الرعب والمهرجان الدولي الرابع لفيلم (beyond earth film festival) في الهند والنسخة الثامنة من مهرجان الفيلم الأوكراني الدولي.

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