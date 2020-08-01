وزير الدفاع : الحظر الجائر زاد في عزيمة شبابنا الثوري والمخلص

وفي تصريح له اليوم السبت، اثنى العميد حاتمي على تصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية "الحكيمة" فيما يخص السواعد الوطنية الكفوءة التي ساهمت في انتاج وتصنيع مقاتلة "كوثر" التدريبية النفاثة؛ مؤكدا انه هذه التصريحات الحكيمة بثت الامل في قلوب العلماء والمختصين من ابناء الشعب الايراني.

واوضح، ان عملية تصنيع المقاتلة انجزت عبر التعاون والتنسيق الوثيق بين المختصين لدى القوة الجوية للجيش والمراكز العلمية والصناعية المعرفية على صعيد البلاد.

ونوه وزير الدفاع بالانجازات المحققة على صعيدي التصميم والانتاج في مختلف المجالات الدفاعية والعسكرية، بما في ذلك انتاج "منظومة باور 373" المتطورة للدفاع الجوي، وانواع الصواريخ الباليستية مثل "صواريخ كروز"، و"غواصة فاتح"؛ فضلا عن العشرات بل المئات من المنتجات الستراتيجية المذهلة، بجهود العلماء والمختصين لدى المنظمات الصناعية ومراكز الابحاث التابعة لوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة في ايران.

واضاف : ان وزارة الدفاع استطاعت في سياق الارتقاء بقوة واقتدار نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية وعبر الاتكال على الباري تعالى والسير على نهج الائمة الاطهار (عليهم السلام) واتباعا للتوجيهات والتصريحات الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية وتاكيد سماحته على "التصدي للعدو الوحشي بكل قوة وحسم"، وفي ضوء الدعم الحكومي المستدام لها، استطاعت ان تضيف صفحة ذهبية اخرى الى سجل الثورة الاسلامية الحافل بالمفاخر والانجازات المشرقة.

انتهى ** ح ع