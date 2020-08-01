ايران تحمّل امريكا مسؤولية تحركات الزمر الارهابية لديها

واثنى موسوي في تصريح له اليوم السبت، على الاجراء المقتدر الذي قامت به القوات المنتسبة الى وزارة الامن الايرانية، والتي ادت الى اعتقال متزعم واحدة من الزمر الارهابية، مؤكدا : ان الكيان الامريكي يدعي وقوفه الى جانب الشعب الايراني، بينما يولي على اراضيه الارهابيين المعروفين المتورطين في تنفيذ العديد من العمليات الارهابية داخل ايران وقد تطلخت ايديهم بدماء الشعب والمواطنين الايرانيين الابرياء، كما يقدم اليهم الدعم بمختلف ابعاده وانواعه.

وفيما اعرب عن احتجاجه الشديد ضد الحكومة الامريكية، قال متحدث الخارجية : انه يتعيّن على هذا الكيان ان يتحمل مسؤولية دعمه لهذه الخلية الارهابية وغيرها من الزمر والجناة الذين يقومون من داخل الولايات المتحدة بتوجيه عمليات تخريبية ومسلحة وارهابية ضد الشعب الايراني ويريقون دماء المواطنين الايرانيين.

واعلنت وزارة الامن الايرانية اليوم، عن اعتقال المدعو "جمشيد شارمهد" الذي كان يدير عمليات مسلحة وتخريبية من امريكا ضد ايران.

علما، ان الارهابي شارمهد متورط في جرائم عديدة مثل تخطيط وتنفيذ الانفجار الارهابي الذي طال "حسينية سيد الشهداء" في مدينة شيراز (بمحافظة فارس –جنوب) خلال العام 2008 والذي اسفر عن استشهاد 14 شخصا واصابة 215 من المعزين بذكرى استشهاد الامام الحسين (ع) هناك.

وحسب هذا التقرير ايضا، فقد خططت خلية تندر خلال السنوات الاخيرة لتنفيذ عمليات ارهابية كبيرة داخل البلاد، بما في ذلك تفجير "سد سيوند" في شيراز، وتفجير معرض طهران للكتاب باستخدام قنابل السيانيد، وتفجير قنبلة في مرقد الامام الخميني (رض).

انتهى ** ح ع