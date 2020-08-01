الدوري الايراني..استقلال طهران يرتقي للوصافة بفوزه على سباهان اصفهان

وفي هذه المباراة التي جرت مساء السبت في استاد "ازادي" بطهران في اطار المرحلة 27 من الدوري الايراني الممتاز انتهى الشوط الاول بلا اهداف رغم محاولات الفريقين التسجيل.

وفي الدقيقة 43 من هذا الشوط اشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية بوجه لاعب استقلال آرش رضاوند ليطرد على اثرها من الساحة.

وفي الشوط الثاني تقدم استقلال طهران بهدف سجله مهاجمه شيخ دياباتة من ركلة جزاء اثر تعرضه هو نفسه لعرقلة داخل المنطقة في الدقيقة 51 .

وفي الدقيقة 65 عزز استقلال طهران رصيده بهدف ثان سجله لاعب سباهان شايان مصلح عن طريق الخطا في مرمى فريقه.

وفي الدقيقة 82 قلص لاعب سباهان محمد محبي الفارق بهدف جميل اثر تسديده كرة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وكثف سباهان في الدقائق المتبقية هجماته على مرمى استقلال طهران الا انها لم تفلح لتنتهي المباراة بفوز استقلال طهران 2-1 واقتناصه نقاط المباراة الثلاث رافعا بها رصيده الى 48 نقطة في مركز الوصافة فيما تجمد رصيد سباهان عند 45 نقطة في المركز الرابع.

وفي مباراة اخرى جرت مساء السبت ايضا تعادل برسبوليس بطل الدوري مع مضيفه نساجي مازندران 1-1 ليرتفع رصيده الى 63 نقطة فيما بقي نساجي مازندران في المركز التاسع برصيد 33 نقطة.

وكان برسبوليس قد توج باللقب في المرحلة السابقة اي قبل 4 مراحل من نهاية الدوري وياتي استقلال طهران في المركز الثاني برصيد 48 نقطة ومن ثم تراكتور سازي تبريز برصيد 46 نقطة وسباهان 45 وشهر خودرو 44 وفولاد خوزستان 43 وله مباراة اقل.

انتهى ** 2342