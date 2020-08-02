انتاج ايران من سبائك الالومینیوم يسجل نموا بنسبة 49 بالمائة خلال اربعة اشهر

و لعب افتتاح وحدة انتاج سبائك الالومینیوم في خراسان الرضوية (شمال شرق) بطاقة 40 الف طن سنويا و وحدة انتاج في جنوب ايران بطاقة 300 الف طن سنويا دورا كبيرا في رفع انتاج ايران من سبائك الالومینیوم حيث كان يختصر انتاج سبائك الالومینیوم في العام الماضي على وحدات انتاجية في مدينة اراك (وسط) و وحدتين هرمزال و المهدي في بندر عباس (جنوب).

وتشیر احصائيات الشركات التابعة للشركة القابضة للتعدين والمعادن في ايران "ايميدرو"، ان حجم انتاج سبائك الألومنيوم بلغ ثلاثين الفا و30 طنا خلال الشهر الاول من العام الايراني الحالي؛ حيث ان حصة شركة ايرالكو من اجمالي هذا الانتاج كانت اكثر من 53 بالمئة.

یذكر ان استخدام سبائك الالومينيوم في صناعة السيارات و الطائرات و السكك الحديد يسهم في تقليل وزن وسائل النقل بنسبة 30 في المئة.

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