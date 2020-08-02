خبير أفغاني: الولايات المتحدة لا تسعى إلى سلام دائم في أفغانستان

وقال عارفي في حوار خاص مع وكالة أنباء ارنا: هناك الكثير من الأدلة تثبت بأن الأمريكيين مهتمون بالبقاء في أفغانستان لفترة طويلة بذريعة الأزمة والتوتر هناك، مشيرا الى ان هذه الأزمة تمهد الارضية لنيل مبتغاهم.

واضاف: هناك أسباب عديدة لعدم رغبة الولايات المتحدة في تحقيق الاستقرار في أفغانستان، محذرا: قررت الولايات المتحدة في الوقت الراهن خلق توترات سياسية جديدة تحت أي ذريعة والعثور على جماعات جديدة لتولي دور طالبان.

واوضح: ان الولايات المتحدة وحلفاؤها بحاجة إلى جماعات جديدة بامكانها ان تسيطر على الحكومة المركزية في أفغانستان واستخدامها للضغط على الجماعات والشخصيات الجهادية هناك.

وأضاف الخبير الأفغاني: في ظل هذه الظروف، من غير المرجح أن يتحقق السلام النسبي في أفغانستان على المدى الطويل ، ولا نتوقع سلاما في هذا البلد حتى نهاية الحكومة الحالية خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة.

وفي إشارة إلى مفاوضات واشنطن وطالبان ، قال عارفي: لقد ارتكب الأمريكيون خطأً فادحًا جدًا أثناء المفاوضات مع طالبان ، أو ربما ارتكبوه عن قصد، من خلال تقديم الكثير من التنازلات لهذه الجماعة في الجولة الأولى من المفاوضات ومنحوا طالبان امل تشكيل الحكومة في المستقبل وتسببوا في خلق المزيد من المشاكل.

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