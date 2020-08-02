إيران تتقدم بالتزامن مع أوروبا بالأنشطة العلمية الخاصة بمكافحة كورونا

واضاف الدكتور جزائري اليوم الاحد لمراسل ارنا: ان الباحثين الايرانيين يشاركون وبشكل مميز في البحوث الدولية فضلا عن المحلية وسجلوا انجازات ونتائج جيدة جدا في مجالات العلوم الاساسية والهندسية والطبية والدوائية والعلاجية .

وتابع: ان عددا من الاختراعات والابداعات فيما يتعلق باحتواء مرض كورونا سجلت دوليا باسم علماء ايرانيين ومنها انتاج انواع خاصة من عدة تشخيص المرض، مشيرا الى انتاج الاجهزة العلاجية مثل الفنتيلاتور واجراء بحوث لانتاج لقاح لكوفيد 19 .

واكد الدكتور جزائري ان ايران تتقدم بالتزامن مع الدول الأوروبية في الأنشطة العلمية المتعلقة بكورونا وان البحوث والانجازات المسجلة لهم خير دليل على ذلك.

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