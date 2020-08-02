قاليباف : أعداء الشعب الإيراني يخططون لإيذائه اقتصاديًا

واضاف قاليباف اليوم الاحد في بداية الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي، ان اعداء الشعب الايراني ولايذائه اقتصاديا قاموا بوضع الخطط والمشاريع المعقدة مبينا ان الشعب امامم اختبار كبير وان تعاليم عيد الضحى المبارك تؤكد على ان الوعد الالهي لابد من تحققه لذا علينا جميعا كمسؤولين الالتزام بتلك التعاليم وان نضحى من اجل حل مشاكل البلاد كي نتمكن بحول من الله وقوة، العبور من هذه المرحلة الصعبة التي جند العدو جميع ما يملك لايذاء الشعب .

وبين رئيس مجلس الشورى الاسلامي ان الهدف من الحظر هو شل اقتصاد البلاد وايصال الحكومة الى مرحلة الافلاس ولكن بفضل الله لم يتحقق ذلك واضاف ان الاعداء ولتحقيق اهداف الحظر قاموا بتحريف الواقع وتصويره كما يشاؤون ولكن الشعب الايراني فطن ولايمكن خداعه بهذه اللعبة التي بدأها الاعداء لايجاد حالة اليأس والامتعاض والتقليل من قوة الجمهورية الاسلامية في جميع المجالات مؤكدا ان الشباب والجيل المتخصص سيتغلبون على الصعاب وان البلاد تشق طريقها نحو التطور والازدهار .

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