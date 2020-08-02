وسيقام هذا المهرجان من قبل المستشارية الثقافية للسفارة الإيرانية في اليابان وبالتعاون مع بلدية ميناتوي طوكيو وشركة يوني فيلم الياباني واتحاد منتجي الأفلام اليابانية وبرعاية المديرية العامة للتعاون الثقافي وشؤون الإيرانيين في الخارج ومنظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية ومؤسسة فارابي السينمائي لانتاج الافلام خلال الفترة من 3 إلى 5 أغسطس في طوكيو.

وسيعرض في المهرجان 7 افلام ايرانية مدبلجة باليابانية والصوت الاصلي.

وقامت المستشار الثقافية للسفارة الإيرانية في اليابان خلال العامين الماضيين بترجمة 10 أفلام إيرانية ، بالإضافة إلى عرضها في ثلاث دورات من مهرجان أسبوع الفيلم الإيراني في اليابان،وعرض هذه الافلام تساعد على تعزيز تعليم اللغة الفارسية لدى طلاب اللغة الفارسية في اليابان.

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