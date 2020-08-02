ندوة "اعادة قراءة نداءات قائد الثورة الى حجاج بيت الله الحرام" تبدأ اعماله

وقال ممثل ولي الفقيه ورئيس بعثة الحج الايرانية حجة الاسلام والمسلمين "سيد عبدالفتاح نواب" في كلمة الافتتاح ان مصلحة الامة الاسلامية تكمن في وحدتها وان الحج الابراهيمي ظاهرة الاسلام العظيمة امام الجاهلية الحديثة .

واضاف نواب ان ايادي الكيان الاسرائيلي وامريكا وبعد يأسهم من محو الاسلام وشعاراته قاموا ببث الفتنة بين الفرق الاسلامية وبمؤامرة التخويف من الشيعة ومن السنة يضعون العراقيل امام وحدة واتحاد الامة والعالم الاسلامي ويستخدمون شتى الوسائل لانحراف شباب المسلمين عن الطريق الصحيح وهو الاسلام المحمدي، مؤكدا انهم لن ينجحوا بذلك وان الامة الاسلامية تتحرك نحو الاتحاد.

وتحدث خلال الندوة الدولية " اعادة قراءة نداءات قائد الثورة الى حجاج بيت الله الحرام " كل من عضو رابطة علماء الشيعة في باكستان العلامة " سيد شاهنشاه حسين نقوي " ورئيس اتحاد علماء تركية "قدير اكاراس" واستاذ العلوم الاسلامية من بركينافاسو "ادم لينكاني" .

وعقدت الندوة الدولية بمشاركة شخصيات ونخب علمية وثقافية ودينية من تركيا وتونس والفلبين وبوركينافاسو وباكستان وايران.

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