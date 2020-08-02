اللاعب الايراني بور رهنما لايزال ثالث افضل عالميا في تصنيف البارا تايكواندو

وقال رئيس اتحاد التايكواندو في محافظة جيلان " محسن ستركي" ان الاتحاد العالمي للتايكواندو اعلن في موقعه الرسمي احدث تصنيف للاعبي هذه الرياضة حيث احتل اللاعب الايراني " مهدي بور رهنما " المركز الثالث عالميا في الوزن تحت 75 كغم بحصوله على 161/84 نقطة.

وأضاف ستركي انه و الى جانب بور رهنما عضو المنتخب الوطني للباراتكواندو الذي يحتل المركز الثالث في هذا الوزن في الأشهر الأخيرة، احرز محمود جعفر زادة وعلي رضا بخت المركزين الثالث عشر والسابع والأربعين على التوالي"حسب التصنيف العالمي لهذا الوزن.

واضاف ستركي ان بور رهنما كان قد احتل المركز الاول في التصنيف العالمي في عام 2019 وفي النهاية نال بطاقة التأهل الى بارالمبياد طوكيو 2020 .

وقد احرز البطل الايراني "بور رهنما" عدة مداليات منها ذهبية كأس رئيس الاتحاد 2019 وذهبية بطولة اسيا 2019 وذهبية الدورة السابعة لبطولة العالم في بريطانيا 2018 وذهبية العالم 2010 وذهبية بارالمبياد كوريا الجنوبية وكذالك ذهبية باراتايكواندو اسيا في الفلبين.

انتهى** 1453