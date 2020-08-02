الرئيس روحاني : نحن قادرون على الانتصار في الحرب الاقتصادية التي يشنها العدو

واضاف روحاني اليوم الاحد خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الاقتصادية اننا وبعد مرور اكثر من عامين على ممارسة العدو اقسى العقوبات ضد اقتصاد البلاد تمكنا من تحقيق انجازات كبيرة وافشال مخططاتهم الرامية لتحطيم الاقتصاد الايراني .

واعتبر رئيس الجمهورية الاسلامية حسن روحاني ان الهدف من الحرب التي يشنها العدو هو استنزاف اقتصادنا و ايجاد حالة من التخبط في البلاد .

وبين روحاني ان الاعداء و من اجل تحقيق اهدافهم المتمثلة في استنزاف الاقتصاد الايراني يقومون ببث الدعايات وتصوير مستقبل البلاد بشكل سلبي مؤكدا من هذا المنطلق يجب اتخاذ القرارات الاقتصادية بمهنية و دقة فائقة لتكون قابلة للتنفيذ مبينا اننا نستطيع افشال جميع مؤامرات العدو اعتمادا على الوفاق الوطني.

واضاف روحاني ان العدو كان يتصور انه بعد تفشي كورونا واعادة الحظر غير الانساني الجائر يتعرض اقتصاد البلاد للانهيار و لايمكن السيطرة عليه ولكن بوضع الخطط اللازمة استطعنا السيطرة على الاقتصاد برغم المشاكل الموجودة.

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