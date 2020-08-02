وزارة الصناعة: انتاج ايران من الفولاذ يحطم رقما قياسيا ليبلغ 30 مليون طن بنهاية العام الحالي

واضاف خداداد غريب بور اليوم الاحد ان انتاج ايران من الصلب سجل نموا كبيرا خلال الاربعين عاما من عمر الثورة الاسلامية.

ونوه غريب بور ان وفقا للخطة الخمسية للفولاذ سيبلغ الانتاج بنهاية العام 2023 مايقارب 55 مليون طن .

وبين ان احصائيات العام 2019 تشير الى ان معدل نمو انتاج العالمي من الصلب بلغ 4 بالمائة في حال ان الانتاج الايراني في العام ذاته سجل نموا بنسبة 18أو 19 في المائة .

وقال إن زيادة حجم التصدير التي مرشحة ليبلغ 20 مليون طن في السنوات القادمة يعني استحواذ ايران على حصة جديدة في السوق وهي ليست مهمة سهلة، بل تحتاج الى إتخاذ تدابير خاصة لتحقيق ذلك.

وتشير احصائيات وزارة الصناعة والتعدين الايرانية ان انتاج الفولاذ الاسمي سيكون بنهاية العام الحالي 43.6 مليون طن والفعلي سيكون 30 مليون طن وان الصادرات ستبلغ 10 ملايين طن.

واظهرت بيانات رسمية لنقابة مصنعي الفولاذ عن تسجيل 1.041 مليون طن من صادرات سبائك الفولاذ الايراني خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة .

واشار البيان الى انتاج سبعة ملايين و 135 الف طن من سبائك الفولاذ خلال فصل الربيع ( 20 مارس/آذار حتى 20 يونيو/حزيران 2020) لتسجل زيادة قدرها 3% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الذي سبقه .

يذكر ان ايران هي ضمن اكبر عشرة منتجين للفولاذ في العالم وبلغت صادراتها العام الماضي ( انتهى في 20 مارس 2020) 8.5 مليون طن بقيمة 3 مليارات دولار .

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