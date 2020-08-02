تسجيل 208 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاحد انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2685 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 309 الفا و 437 حالة لغاية الان بينهم 4089 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 268 الفا و102شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 208 شخصا اخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 17 الفا و 190حالة.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و 508 الفا و418 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

انتهى** 1453