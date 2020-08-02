٠٢‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٢:٢٩ م
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 83893790
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تسجيل 208 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

تسجيل 208 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

طهران/ 2 اب/ اغسطس/ ارنا– اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري، بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد،بلغ لغاية ظهر اليوم الاحد، 309 الفا و437 حالة وبوفاة 208 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران17 الفا و190حالة.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاحد انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2685 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 309 الفا و 437 حالة لغاية الان بينهم 4089 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 268 الفا و102شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 208 شخصا اخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 17 الفا و 190حالة.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و 508 الفا و418 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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