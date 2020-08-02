٠٢‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٤:٤٦ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 83893980
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عملية تصدير السلع الإيرانية غير النفطية الى العراق تسير بسلاسة عبر حدود جذابه

عملية تصدير السلع الإيرانية غير النفطية الى العراق تسير بسلاسة عبر حدود جذابه

أهواز/2 آب/أغسطس/إرنا- أكد حاكم مدينة دشت آزادكان، حميد سيلاوي، أن عملية تصدير السلع الإيرانية غير النفطية الى العراق تسير بسلاسة عبر منفذ جذابه الحدودي الدولي غربي محافظة خوزستان (جنوب غربي البلاد).

وفي حوار مع وكالة إرنا اليوم الأحد، أضاف سيلاوي، أن جميع الجهات المسؤولة عن معبر جذابة التجاري، بما في ذلك الصحة (الحجر الصحي)، ودائرة المستودعات، والجمارك، وإدارة الطرق، وقوات حرس الحدود، وقوى الأمن الداخلي، تعمل على قدم وساق على تيسير عملية تصدير البضائع على حدود جذابه، مضيفا أن تصدير السلع إتخذ منحى تصاعديا خلال الأسبوع الماضي.

وتم رسميا إعادة فتح معبر جذابه التجاري الذي يقع على بعد 110 كيلومترات شمال غربي أهواز(مركز محافظة خوزستان)، في 26 تموز/يوليو المنصرم، بعد نحو خمسة أشهر من إغلاقه بسبب تفشي فيروس كورونا..

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