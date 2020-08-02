عملية تصدير السلع الإيرانية غير النفطية الى العراق تسير بسلاسة عبر حدود جذابه

وفي حوار مع وكالة إرنا اليوم الأحد، أضاف سيلاوي، أن جميع الجهات المسؤولة عن معبر جذابة التجاري، بما في ذلك الصحة (الحجر الصحي)، ودائرة المستودعات، والجمارك، وإدارة الطرق، وقوات حرس الحدود، وقوى الأمن الداخلي، تعمل على قدم وساق على تيسير عملية تصدير البضائع على حدود جذابه، مضيفا أن تصدير السلع إتخذ منحى تصاعديا خلال الأسبوع الماضي.

وتم رسميا إعادة فتح معبر جذابه التجاري الذي يقع على بعد 110 كيلومترات شمال غربي أهواز(مركز محافظة خوزستان)، في 26 تموز/يوليو المنصرم، بعد نحو خمسة أشهر من إغلاقه بسبب تفشي فيروس كورونا..

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