سفير النمسا : نرغب في بناء علاقات ثقافية واقتصادية مع "جهارمحال وبختياري"

جاء ذلك خلال تصريحات شولتس باجتماع "التعاون المشترك بين محافظة جهار محال وبختياري ودولة النمسا" الذي عقد اليوم الاحد في مقر غرفة التجارة لهذه المحافظة.

وفيما اعلن عن اقامة 130 مناسبة ثقافية من قبل "الرابطة الثقافية الدائمة بسفارة النمسا" داخل البلاد، دعا السفير النمساوي الى اجراء برامج ثقافية مماثلة في محافظة جهار محال وبختياري؛ منوها الى الفرص المتاحة لتعزيز الاواصر الثقافية بين الجانبين في ضوء الدور الذي تلعبة الرابطة النمساوية الدائمة في ايران.

وعلى صعيد اخر، اشار شولتس الى تطلعاته في بناء علاقات اقتصادية بين النمسا ومحافظة جهارمحال وبختياري؛ مبينا ان بلاده تعدّ ضمن الدول الاوروبية المتفوقة في مجال الادارة الصحيحة للموارد المائية وهي مستعدة، كخطوة اولى، للتعاون في مجال الماء مع هذه المحافظة الايرانية.

وتابع السفير النمساوي : ان محافظة جهارمحال وبختياري تمتلك طاقات زراعية كبيرة، بما يتيح للنمسا التعاون معها في مجال الصناعات التحويلية والتعليب ونقل المنتجات الغذائية.

كما اشار الى رغبة فيينا في تطوير التعاون السياحي مع محافظة جهارمحال وبختياري، نظرا للطاقات السياحية المتوفرة في هذه المحافظة الايرانية.

وفي معرض الاشارة الى الظروف والقيود الناجمة عن تفشي وباء كورونا، اكد شولتس على تعزيز التعاون بين العلماء الايرانيين والنمساويين، وعقد اللقاءات المرئية (عبر الفضاء الافتراضي) بين الجانبين؛ مبينا ان بلاده وضعت برامج ذكية لهذا الغرض.

انتهى ** ح ع