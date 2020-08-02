٠٢‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٥:٥٧ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 83894035
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النجم الإيراني "طارمي".. لاعب الموسم بريو أفي

النجم الإيراني "طارمي".. لاعب الموسم بريو أفي

طهران/2 آب/أغسطس/إرنا- أختير مهاجم منتخب الكرة الإيراني "مهدي طارمي"، كأفضل لاعب موسم بنادي ريو أفي.

وتمكن  طارمي من الفوز بلقب الهداف في الدوري البرتغالي بتسجيله 18 هدفاً بالاشتراك مع مهاجمي بنفيكا، فينيسيوس وبيتزي.

ونجح فريق ريو أفي البرتغالي لكرة القدم، الذي ضم مهدي طارمي في تشكيلته هذا العام، في الحصول على بطاقة التأهل للتصفيات في الدوري الأوروبي بعد أن حاز على المركز الخامس في الدوري البرتغالي.

وبعد نجاح ريو أفي في الدوري البرتغالي، أصبح طارمي أفضل لاعب موسم بهذا النادي.

واستقطب طارمي انتباه الأندية البرتغالية البارزة بما في ذلك بورتو وبنفيكا وسبورتينغ وبراغا بعد قضاء موسم ناجح في ريو أفي.

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