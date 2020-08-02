٠٢‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٦:١٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83894053
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معرض تبريز الدولي للفولاذ يبدا اعماله في محافظة اذربايجان الشرقية

معرض تبريز الدولي للفولاذ يبدا اعماله في محافظة اذربايجان الشرقية

تبريز / 2 اب / اغسطس / ارنا – بدات اليوم الاحد نشاطات معرض تبريز الدولي لصناعات الفولاذ والمناجم والصب والمعدات المستخدمة فيها، لنسخته السابعة عشرة بمشاركة المنتجين المحليين والاجانب في مدينة تبريز (مركز محافظة اذربايجان الشرقية – شمال غرب).

وافاد مراسل "ارنا" من موقع الحدث، ان معرض تبريز الدولي للفولاذ يقام في دورته الجديدة على ارض بمساحة 50 الف متر مربع، ويستمر  لغاية 5 اب / اغسطس الحالي، بمشاركة مصنعين محليين من محافظات : اذربايجان الشرقية والغربية واردبيل (شمال غرب)، وطهران، واصفهان (وسط)، وخوزستان (جنوب غرب)، وخراسان الرضوية (شرق).

كما يضم هذا المعرض شركات اجنبية من تركيا والصين والنمسا والمانيا والهند؛ ناشطة في صناعات الصلب وحديد الزهر والتعدين والمعالجة الحرارية والطلاء وصهر الحديد والصب والنمذجة والخدمات الصناعية المخبرية والحدادة واللحام والخراطة وقص الصفائح المعدنية، والمعدات الثقيلة مثل الرافعات ومولدات الكهرباء ومحركات الغاز، وغيرها من المجالات المنضوية تحتها.

انتهى ** ح ع

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