أفلام حول الشهداء المدافعين عن المقدسات تعرض ضمن فعاليات أفلام المقاومة الـ16

وقال المدير التنفيذي لمهرجان أفلام المقاومة الدولي الـ16 في محافظة مازندران، رضا أكبريان: تم الإعداد لصناعة فيلمين وثائقيين من إنتاج فناني التعبئة للمهرجان. أحدهما عن الشهداء المدافعين عن المراقد المقدسة والآخر عن الشهداء الغواصين. وهدفنا هو التأهل إلى المرحلة النهائية من قسم مسابقة صنّاع الافلام التعبويين، ونأمل أن تتمكن الأفلام المنتجة من قبل فناني محافظة مازندران، في منافستها مع أعمال فناني المحافظات الأخرى، من المشاركة في القسم النهائي للمهرجان.

وينعقد مهرجان أفلام المقاومة الدولي بنسخته السادسة عشرة على مرحلتين الأولى في شهر سبتمبر/أيلول والثانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدارة "مهدي عظیمي میرآبادي" في العاصمة طهران، وبأقسام "المسابقة الرئيسية" و"المدافعون عن الصحّة" (دولي)، وقسم سيد شهداء المقاومة الخاص (دولي)، وقسم السيناريو تحت عنوان "رواية القلم" (دولي)، وقسم الفيلم بالمعنى المطلق (دولي)، وقسم مهرجان المهرجانات (محلي)، قسم صناع الأفلام التعبويين (محلي يتم اختيار نخبة أفلام المحافظات)، وقسم التحقيقات السينمائية حول الثورة الاسلامية والدفاع المقدس، ونقد الأفلام (محلي).

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