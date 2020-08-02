٠٢‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٧:٤٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83894123
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ظريف مخاطبا وزير خارجية الامارات : لنفكر كجيران في استقرار المنطقة

ظريف مخاطبا وزير خارجية الامارات : لنفكر كجيران في استقرار المنطقة

طهران / 2 اب / اغسطس / ارنا – قال وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"، مخاطبا نظيره الاماراتي "عبد الله بن زايد" : ربما ينتفع الاخرون من الظروف الراهنة لزعزعة المنطقة، لكن ينبغي لنا كجيران ان نركز على تعزيز الاستقرار فيها.

وتناول اللقاء الذي جرى اليوم الاحد عبر الفيديو كونفرانس بين ظريف وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، مستجدات التعاون الثنائي والقضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما اعلن الجانبان استعداد البلدين لتنمية التعاون في مختلف المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة.

الى ذلك، تطرق وزير الخارجية الايراني الى الظروف الحساسة داخل المنطقة، مؤكدا على ضرورة الحوار والتعاون بين ايران والامارات.

وقال ظريف : ربما ينتفع الآخرون من الظروف الراهنة لزعزعة الاستقرار في المنقطة، لكن ينبغي لنا كجيران ان نركز على تعزيز الاستقرار فيها.

بدوره، اكد وزير خارجية الامارات ضرورة التعاون الاقليمي بين طهران وابوظبي، واستمرار المشاورات لتحويل التحديات الى فرص مواتية للبلدين.

انتهى ** ح ع

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