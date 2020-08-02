سفير النمسا لدى ايران : العلاقات بين طهران وفيينا مبنية على الثقة المتبادلة

وفي تصريحه اليوم الاحد خلال اللقاء مع م حافظ جهارمحال وبختياري "اقبال عباسي"، اضاف شولتس ان التعاون بين ايران والنمسا متبلور في مجالات عديدة؛ منوها في السياق الى تعاون البلدين في بناء "اول جامعة بمنطقة الشرق الاوسط"، وارساء منشآت سككية في شمال ايران.

واكد السفير النمساوي على رغبة بلاده في بناء علاقات اقتصادية وثقافية مع محافظة جهارمحال وبختياري؛ قائلا : ان الجانب الاهم يكمن في تحديد الطاقات المتوفرة لدى الجانبين، وصولا الى التعاون الاقتصادي المشترك.

كما نوّه بالفرص المتاحة لاقامة التعاون في المجالات الزراعية والثقافية والموارد المائية والسياحية بين النمسا وهذه المحافظة الايرانية.

يتبع ...** ح ع