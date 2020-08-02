السلطات البرلمانية البوسنية تؤكد دفع العلاقات مع إيران

جاء ذلك خلال لقاءات منفصلة جمعت بين سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى البوسنة والهرسك، محمود حيدري، والمسؤولون البرلمانيون في هذا البلد.

وخلال هذه اللقاءات التي أجراها على أعتاب ختام فترة مهام عمله سفيرا للجمهورية الإسلامية لدى البوسنة والهرسك، قدم حيدري شرحا عن أهم الخطوات المتخذة خلال هذه الفترة في سياق تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وأضاف السفير الإيراني في سراييفو: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم استقلال البوسنة والهرسك وسلامتها الإقليمية وسيادتها الوطنية واستقرارها، وهذا هو موقفنا الثابت والمستقر".

الى ذلك، أشاد المسؤولون البوسنييون بمساعدة إيران لبلادهم خلال حروب التسعينيات، مؤكدين ان ذاكرة الشعب البوسني لن تنسى هذه المساعدات.

وثمن المسؤولون في البرلمان البوسني الجهود الفعالة للسفير الإيراني، مؤكدين على تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وأعربوا عن أملهم في تشكيل مجموعتي الصداقة البرلمانية قريبا بعد أن تم تشكيل البرلمانين الجديدين في البلدين.

واعتبرت السلطات البوسنية مجالات السياحة الصحية، والرياضة، والطبيعة بأنها من المجالات التي تتمتع فيها البوسنة بمرافق جيدة، وأعربت عن رغبتها في إنماء العلاقات الودية والمتنامية بين البلدين في جميع المجالات في مسارها السابق بعد تخطي أزمة كورونا.

انتهى**أ م د