ممثل منظمة الصحة العالمية يزور محافظة همدان

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم الأحد، أضاف كرمي، ان هذه الزيارة تتضمن تفقد المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة بالمصابين بكوفيد-19 والمتميزة التي تعمل على مدار 16 ساعة متواصلة، ومختبرات كورونا في هذه المحافظة.

كما من المقرر أيضا أن يزور ممثل منظمة الصحة العالمية الأقسام الفرعية الأخرى لجامعة ابن سينا ​​للعلوم الطبية في محافظة همدان.

وأشار الى أن الزيارة تهدف الى تبادل الخبرات المكتسبة في مجال مكافحة فيروس كورونا.

واعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري، بان عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاحد، 309 الفا و437 حالة وبوفاة 208 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران17 الفا و190 شخصا.

انتهى**أ م د