ولايتي يشيد بقرار اردوغان اعادة تحويل "آيا صوفيا" الى مسجد

وقال ولايتي في تصريح للتلفزيون الايراني الاحد، ان قرار حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنجاز إسلامي مهم كان يتطلع إليه الشعب التركي.

وادان ولايتي بتصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي دعا إلى إعادة تحويله إلى متحف من جديد، وقال: أليس لديه أمر آخر؟ لقد قام أجدادهم بتحويل جميع المتاحف في العالم إلى كنائس وبناء الكنائس بكل ما كان بوسعهم منذ اندحار الأندلس.

واعتبر "آيا صوفيا" من أهم مساجد تركيا، لافتا إلى أن كثيرا من التفاصيل المعمارية فيه تؤكد أن هذا الصرح إسلامي بقدر أكبر مما هو مسيحي.

وقال ولايتي: ان المسجد الذي يعود الى 500 عام سيظل مسجدا حتى يوم القيامة، والشعب التركي ممتن لقرار أردوغان.

واضاف، رغم كل دعايات العلمانيين التي مارسوها على مدى عقود فقد شاهدت خلال زيارتي الى تركيا في فترة ما ان المساجد تمتلئ بالمصلمين وحتى ان صفوفهم تمتد الى خارج المساجد احيانا، مما يشير الى التزام الشعب التركي بالاسلام الاصيل وهم يكنون الاحترام لعظماء الشيعة.

وقال ولايتي، لقد اصدرت بيانا قبل فترة بصفتي امين عام المجمع العالمي للصحوة الاسلامية اكدت فيه بان مبادرة الرئيس التركي في اعادة تحويل "آيا صوفيا" الى مسجد اجراء مهم جدا ويعبّر عن مطلب الشعب التركي.

انتهى ** 2342