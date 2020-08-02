تفكيك عصابة لتهريب الأسلحة بمدينة اهواز جنوب غرب ايران

وقال العميد عباس زادة في تصريح له الاحد، ان شرطة الاستخبارات والأمن العام في محافظة خوزستان تمكنت عبر عمل استخباري من رصد عصابة تضم 4 عناصر لتهريب الاسلحة والاعتدة في مدينة أهواز.

وأضاف، ان كوادر شرطة الاستخبارات والأمن العام في خوزستان رصدوا موقع مستودع الأسلحة والاعتدة المهربة هذه ومن ثم بادروا الى اعتقال المتهمين الأربعة بالتنسيق مع السلطة القضائية.

وقال قائد قوى الامن الداخلي في محافظة خوزستان، انه تم ضبط 40 بندقية غير مرخص بها من طراز "وينجستر" اضافة الى 21 كغم من المخدرات وسيارة.

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