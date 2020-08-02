٠٣‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٤:١٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83894320
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تفكيك عصابة لتهريب الأسلحة بمدينة اهواز جنوب غرب ايران

تفكيك عصابة لتهريب الأسلحة بمدينة اهواز جنوب غرب ايران

طهران / 3 اب /اغسطس /ارنا- اعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة خوزستان العميد حيدر عباس زادة عن تفكيك عصابة لتهريب الاسلحة والاعتدة في مدينة اهواز مركز المحافظة الواقعة جنوب غرب ايران.

وقال العميد عباس زادة في تصريح له الاحد، ان شرطة الاستخبارات والأمن العام في محافظة خوزستان تمكنت عبر عمل استخباري من رصد عصابة تضم 4 عناصر لتهريب الاسلحة والاعتدة في مدينة أهواز.

وأضاف، ان كوادر شرطة الاستخبارات والأمن العام في خوزستان رصدوا موقع مستودع الأسلحة والاعتدة المهربة هذه ومن ثم بادروا الى اعتقال المتهمين الأربعة بالتنسيق مع السلطة القضائية.

وقال قائد قوى الامن الداخلي في محافظة خوزستان، انه تم ضبط 40 بندقية غير مرخص بها من طراز "وينجستر" اضافة الى 21 كغم من المخدرات وسيارة.

انتهى ** 2342

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