مساعد وزير الصحة: ايران من انجح الدول في مكافحة فيروس كورونا

وقال جان بابائي في تصريح له الاحد خلال اجتماع لجنة مكافحة كورونا في محافظة ايلام غرب ايران، انه ورغم المشاكل الاقتصادية واجراءات الحظر الظالم فقد تمت ادارة مرض كورونا في ظل التوجيهات السديدة لسماحة قائد الثورة الاسلامية وادارة رئيس الجمهورية والحكومة والانعقاد المستمر والمنتظم للجنة الوطنية لمكافحة كورونا وجهود المسؤولين وجهاد الكوادر الطبية والصحية وتعاون المواطنين.

واشار الى ان غالبية المواطنين تعاونوا مع المسؤولين في الاشهر الاولى بصورة جدية في مواجهة فيروس كورونا من خلال التزام التوصيات الصحية الوقائية وقوانين التباعد الاجتماعي والتقليل من المراسم والتجمعات والغاء الرحلات غير الضرورية وخفض نسبة الذهاب الى الاماكن العامة.

ولفت في الوقت ذاته الى ان الاهتمام بالتوصيات الصحية انخفض خلال الشهرين الماضيين مما ادى الى ارتفاع وتيرة الاصابات والوفيات بكورونا مرة اخرى في مختلف المحافظات خاصة الحدودية غرب البلاد.

وقال، ان الهدف الاساس للمسؤولين وخاصة وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا هو خفض الاصابات والوفيات الناجمة عن المرض والحفاظ على الاوضاع في المناطق ذات الحالة البيضاء وعبور المناطق ذات الحالتين الحمراء والصفراء نحو البيضاء.

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