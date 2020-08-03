ناشط سياسي أمريكي: ترامب يرى نفسه على وشك مغادرة البيت الأبيض

في مقابلة حصرية مع وكالة ارنا اليوم الاثنين، قال "مايلز هانيج" حول تصريحات دونالد ترامب الجديدة في تأجيل الانتخابات الرئاسية وإمكانية التلاعب بالأصوات : أن الرئيس الأمريكي يجد نفسه في موقف هش، ويريد إثارة أنصاره كي لايخلوا ساحة الاقتراع بسهولة .

وتابع: بالنسبة لكل من ترامب ومنافسه جو بايدن، فإن تصويت مؤيديهما أمر حيوي وسيبذلون قصارى جهدهم لإثارة حماسهم للمشاركة.

وأضاف الناشط السياسي ردا على دوافع ترامب لاقتراح فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية: يعلم ترامب أنه قد يكون على وشك هزيمة كبرى، إذا لم يتمكن من تعبئة قاعدته وإثارة حماسها للتصويت، فسيتعين عليه انتظار نتيجة سيئة من الانتخابات.

وقال هانيج إن استمرار الوضع الحالي ستكون له عواقب وخيمة على ترامب، لقد فشل فشلاً ذريعاً في السيطرة على كورونا، وأدت أوامر السيطرة العسكرية على المتظاهرين في بعض المدن التي يسيطر عليها الديمقراطيون إلى تفاقم موقفه بين الناخبين المستقلين.

وأضاف: الدافع الآخر والسبب وراء موقف ترامب المثير للجدل، هو إمكانية خسارته في الانتخابات على الرغم من عدم وجود أي شيء مؤكد، لكن معدل البطالة المرتفع وانخفاض معدل النمو الاقتصادي بنسبة 32٪ ، ستجعلان أي رئيس يفقد الفرصة لإعادة انتخابه.

وأشار عضو حزب الخضر السابق إلى أن الحديث عن تأجيل الانتخابات، هي وسيلة لتضليل وسائل الإعلام، وحرف الرأي العام عن الوضع الاقتصادي.

سألت إرنا هل تعتقد أن استراتيجية ترامب بجعل الانتخابات غير شرعية يمكن أن تساعده على الهروب من هزيمة محتملة في انتخابات نوفمبر؟

أجاب الناشط السياسي: ترامب يشعر بخيبة أمل، لا يحب أن يفقد أي شيء لقد عاش حياة الغش منذ يوم ولادته، ملاحظاته حول إنكار صحة الانتخابات هي علامة أكثر على إحباطه.

وقال عضو حزب الخضر السابق: هذا عامل آخر قد يحول الناخبين المستقلين ضد ترامب، في رأيي ، بالنظر إلى فشله في إدارة وباء فيروس كورونا والعزلة الدولية للولايات المتحدة ، فلن يتمكن من الهروب من الهزيمة في نوفمبر.

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