عقد اجتماع سفراء اتحاد اوراسيا في منطقة ارس الايرانية

وقال نريماني اليوم الاثنين على هامش لقائه مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية ان اجتماع سفراء اتحاد اوراسيا الاقتصادي يهدف لتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين ايران والدول الاعضاء في اتحاد اوراسيا والقوقاز .

من جانبه اشار مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية خلال اللقاء الى ان ارمينيا هي البلد الوحيد الذي له حدود برية مع ايران، مشددا على الاستفادة من هذه الامكانية لجعل مسير ايران - ارمينيا طريقا لترانزيت السلع والبضائع الايرانية الى سائر دول اتحاد اوراسيا .

واعلن الرئيس التنفيذي لمنظمة ارس للتجارة الحرة والمنطقة الصناعية عن زيادة قيمة الصادرات من هذه المنطقة في العام الماضي بأكثر من ضعفين (105٪) وقال: تم تصدير 518 مليون دولار من ارس إلى أكثر من 10 دول منها جمهورية أذربيجان وتركيا وروسيا والعراق وأفغانستان وجورجيا وقرغيزيا وأرمينيا وكازاخستان والصين.

وتقع منطقة ارس الحرة بمساحة 56 الف هكتار بمركزية جلفا، على بعد 130 كم شمال غرب تبريز ( شمال غرب ايران) وتشترك في الحدود مع أرمينيا وجمهورية أذربيجان وجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي.

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