تسمية مدينة كاشان بـ"عاصمة نهج البلاغة " في ايران

وقال فقهي زاده لمراسل ارنا: ان تسمية مدينة كاشان التابعة لمحافظة اصفهان بعاصمة نهج البلاغة في ايران ستتم خلال الاسبوع القادم وبشكل رسمي وان الترتيبات اتخذت بهذا الشان.

واعرب مساعد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي لشؤون القرآن والعترة عن امله بان تشهد اول عاصمة لنهج البلاغة في ايران نشاطات مميزة للارتقاء بالثقافة الدينية، مبينا ان كاشان تمتاز بتاريخ علمي وثقافي عريق حيث ان العلامة قطب الدين الراوندي اول من شرح نهج البلاغة في العالم الاسلامي هو من مدينة كاشان وكذلك اكبر مؤسسة في مجال نهج البلاغة وهي مؤسسة اميرالمؤمنين عليه السلام تقع في هذه المدينة.

وتزخر مدينة كاشان بالعشرات من المساجد القديمة والمراقد والمدارس الدينية التي شُيّدت قبل عدة قرون من الزمن. وأنها رابع أهم مدينة إيرانية من حيث تواجد الآثار التاريخية فيها بعد أصفهان وشيراز ويزد، فهي عريقة في التاريخ ورائدة في الفن المعماري الإيراني.

كما أن كاشان تُعرف عالمياً بسجّادها الذي تصنعه أنامل نسائها في أغلب بيوتها، فضلاً عن مصانع السجّاد الحديثة الموجودة في هذه المدينة.

وبالرغم من وجود الأحياء والمباني والأسواق والشوارع الحديثة في كاشان، إلاّ أنها لا زالت تحتضن الأزقة القديمة الطويلة المتعرّجة، والأحواض والمعابر الهوائية والأقبية العميقة المنتهية إلى عيون المياه العذبة.

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