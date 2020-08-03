٠٣‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١٢:٢٣ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83894753
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ممثل الصحة العالمیة فی ایران: اجراءات محافظة همدان فی مکافحة کورونا مرضیة

ممثل الصحة العالمیة فی ایران: اجراءات محافظة همدان فی مکافحة کورونا مرضیة

همدان/ 3 آب/ اغسطس/ ارنا - أعرب ممثل منظمة الصحة العالمية في إيران كريستوف هملمان عن ارتياحه لافتتاح خط انتاجي في مدينة همدان الايرانية لتصنيع تجهيزات الوقاية من انتشار فيروس كورونا ، مشيرا الى ان معظم المشاكل في مجال مكافحة الفيروس تتعلق بتأمين تجهيزات الوقاية.

وفي لقاء له اليوم الاثنين مع الهيئة الرئاسية لجامعة ان سينا الطبية في همدان، قال هملمان ان منظمة الصحة العالمية لديها البرامج والخطط لايصال التجهيزات الطبية والعلاجية الى الدول ، وانتاج عُدد التشخيص لمواجهة انتشار كورونا.

واكد دعم ومساندة المنظمة لوزارة الصحة الايرانية لتوفير التجهيزات اللازمة للمستشفيات وتطوير امكانات المختبرات. 

واشار ممثل الصحة العالمية في ايران ان زياراته الميدانية للمراكز العلمية والتعليمية والطبية، تأتي في اطار برنامج للمنظمة العالمية يهدف للاجابة على اسئلة ايران بشأن كل ما يتعلق بمرض كوفيد - 19 .

كما أوضح أن من اهداف زياراته فحص وتفقد تجهيزات المستشفيات ، معربا عن الأمل في ان تتلقى همدان قريبا شحنة من التجهيزات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

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