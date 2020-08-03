ممثل الصحة العالمیة فی ایران: اجراءات محافظة همدان فی مکافحة کورونا مرضیة

وفي لقاء له اليوم الاثنين مع الهيئة الرئاسية لجامعة ان سينا الطبية في همدان، قال هملمان ان منظمة الصحة العالمية لديها البرامج والخطط لايصال التجهيزات الطبية والعلاجية الى الدول ، وانتاج عُدد التشخيص لمواجهة انتشار كورونا.

واكد دعم ومساندة المنظمة لوزارة الصحة الايرانية لتوفير التجهيزات اللازمة للمستشفيات وتطوير امكانات المختبرات.

واشار ممثل الصحة العالمية في ايران ان زياراته الميدانية للمراكز العلمية والتعليمية والطبية، تأتي في اطار برنامج للمنظمة العالمية يهدف للاجابة على اسئلة ايران بشأن كل ما يتعلق بمرض كوفيد - 19 .

كما أوضح أن من اهداف زياراته فحص وتفقد تجهيزات المستشفيات ، معربا عن الأمل في ان تتلقى همدان قريبا شحنة من التجهيزات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

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