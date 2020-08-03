تصدير 75 مليون متر مكعب من الغاز يوميا

واضاف زنكنه في حفل افتتاح ايصال الغاز لـ 77 قرية وبدء تشغيل خط النقل التكميلي جنوب مدينة مشهد عبر الفيديو اليوم (الاثنين): إن 14 الف قرية تم ايصال الغاز لها قبل بدء حكومة التدبر والأمل (حكومة روحاني)، لكن بعد عام 2013 فقد تخطينا رقم 30 الف قرية وسنصل الى 33 الف قرية حتى نهاية العام الجاري.

وبحسب وزير النفط ، فإن 88٪ من سكان الريف في المتوسط متصلون بشبكة الغاز، وتغطي خدمات الغاز حوالي 95٪ من سكان البلاد.

وشدد زنكنه على أن الهدف منذ البداية كان ربط 95٪ من سكان البلاد بشبكة الغاز، ولكن بحلول نهاية الحكومة الثانية عشرة ، سيرتفع هذا العدد أكثر.

وتابع: ليس لدينا هذا المستوى الواسع من تغطية إمدادات الغاز في أي مكان في العالم، مؤكدا بأنها بنية تحتية مهمة يشعر الناس بالرضا عنها.

ووفقا لزنكنه، فإن إمدادات الغاز في المناطق الريفية خلقت مئات الآلاف من الوظائف لأن جميع المعدات مصنوعة في إيران والمقاولون إيرانيون.

وأضاف: أن صناعة النفط صامدة ومستمرة في أصعب المواقف، وان خطط هذه الصناعة النفطية لم تتوقف في ظل ظروف الحظر وتفشي جائحة كورونا فحسب، بل تم المباشرة في خطط جديدة.

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