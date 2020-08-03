سفير النمسا يثني على اسلوب إيران في مواجهة كورونا والحظر الظالم

و قال اشتفان شولتس اليوم الاثنين في اجتماع لبحث التعاون المشترك بين محافظة كهكيلوية وبوير احمد والنمسا في ياسوج: تمكنت إيران من مواجهة هذين التحديين العالميين بالتخطيط والتنسيق والمضي قدما.

واضاف سفير النمسا لدى إيران: إن الغرض من اجتماع التعاون المشترك بين النمسا وكهكيلوية وبوير احمد، لتحديد مجالات التعاون المختلفة على أساس مصالح الطرفين وتطوير التعاون في مختلف القطاعات وخاصة الاقتصادية والسياحية.

وتابع شولتس قائلا: ما أذهلني عندما وصلت لأول مرة إلى محافظة كهكيلوية وبوير احمد هو تشابه المناطق المختلفة في المحافظة مع قدرات النمسا.

وأكد إن المحافظة تحظى بامكانيات كبيرة في مجالات الموارد المائية والغابات وإدارة السياحة وكذلك هناك قدرات للتعاون في مجال الصناعات الصغيرة والنفط .

وصرح السفير النمساوي لدى إيران: أؤكد لكم أن الشركات النمساوية على استعداد تام للتعاون مع إيران، وإحدى العلامات الواضحة على ذلك، كان مشاركة 250 شركة نمساوية في اجتماع مايو بشأن إيران.

وأكد أن ممثلي المؤسسات الاقتصادية النمساوية سيزورون إيران في نوفمبر على شكل وفد في مجال المساعدات الإنسانية.

وصرح اشتفان شولتس: إن المهمة الموكلة إلينا من قبل كبار المسؤولين في كلا البلدين والاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الرئيس الإيراني للنمسا، تجعلنا نعمل على متابعة هذه الاتفاقيات.

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