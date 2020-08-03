عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 17 الفا و405 اشخاص

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاثنين انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 2598 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 312 الفا و 35 حالة لغاية الان بينهم 4104 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 270 الفا و228 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 215 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 17 الفا و405 اشخاص.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و534 الفا و658 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان

انتهى** 2344